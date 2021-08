Opnieuw rood weekend voor vertrek en terugkeer

Richting het zuiden begint de drukte op vrijdag. Vanaf de middag is er moeilijk verkeer met kleinere files aan de knelpunten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (oranje). In Frankrijk is er kans op files in het zuidoosten. In de rest van Frankrijk, net zoals in Spanje en Italië verloopt de uittocht probleemloos. Op zaterdag verwacht Touring zeer moeilijk verkeer met zware files in gans Europa (rood). Zondag blijft het erg druk in Zwitserland, Italië en Spanje (oranje). Elders verwacht Touring druk, maar vlot verkeer.

Terugkeer

Wie wil terugkeren naar België, wordt vrijdag geconfronteerd met erg moelijk verkeer met lange files in Zuidoost-Frankrijk (rood). In de rest van Frankijk en in Zwitserland verwacht Touring minder problemen (oranje). Elders in Europa worden geen problemen verwacht. Zaterdag wordt opnieuw een erg drukke dag in Europa: het verkeer verloopt zeer met lange files (rood). Op zondag neemt de drukte overal af, met hier en daar kleinere files (oranje).

Zondag is de beste vertrekdag. Vrijdag is de meest gunstige dag om terug te keren.