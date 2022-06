«Oplossingen op natuur gebaseerd kunnen intensiteit klimaatrisico’s met kwart verminderen»

In de strijd tegen de klimaatverandering kunnen op natuur gebaseerde oplossingen de intensiteit van weer- en klimaatrisico’s met minstens een kwart verminderen. Dat stellen het wereldnatuurfonds WWF en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Halve Maanverenigingen (IFRC) in een nieuw rapport.

Volgens de wetenschap zullen klimaat- en weergerelateerde rampen de komende decennia een ongekende omvang bereiken, met aanzienlijke schade voor mens en milieu als gevolg. Maar, schrijven de IFRC en het WWF, op natuur gebaseerde oplossingen helpen deze schade, met name humanitaire crises en economische kosten, te beperken. In het rapport staan zes casestudies omgeschreven die de doeltreffendheid van natuurlijke oplossingen aantonen. De IFRC en het WWF concluderen dat zo’n oplossingen «de intensiteit van de klimaatverandering en met het weer samenhangende gevaren met minstens 26 procent kunnen beperken».

Veerkrachtige ecosystemen

Zo hebben bossen bijvoorbeeld verschillende voordelen: het herstellen van aangetast land, voedselvoorziening en bescherming tegen droogte en wind. Ook het herstellen van waterrijke gebieden kan de gevolgen van overstromingen verminderen, duurzame landbouw bevorderen en zo bescherming bieden tegen droogte.

«Door de natuur te herstellen en te beschermen, kunnen we ecosystemen veerkrachtiger maken (...) en essentiële diensten blijven leveren aan de mensheid, met name aan de meest kwetsbare gemeenschappen. Maar, op de natuur gebaseerde oplossingen verliezen efficiëntie naarmate de temperatuur wereldwijd stijgt. Elke beslissing telt om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te beperken en zo te bouwen aan een veiliger toekomst», zegt Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België, in een persbericht.

Rampen die veroorzaakt worden door weer en klimaatverandering nemen de laatste jaren enkel toe. Tussen 2010 en 2019 zijn meer dan 410.000 mensen omgekomen bij zulke rampen. In 2020 alleen raakten zo’n 30 miljoen mensen erdoor ontheemd.