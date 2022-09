Op zoek naar een gevarieerde en sociale job? De Lijn zoekt meer dan 200 chauffeurs

De Lijn organiseert in oktober vier jobdagen in Leuven, Grimbergen, Antwerpen en Destelbergen. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zoekt 206 chauffeurs tegen eind dit jaar, meldt ze in een persbericht.

Op de jobdagen op 10, 11, 12 en 13 oktober krijgen kandidaten informatie over de job, kunnen ze een rondleiding volgen en onder begeleiding van een instructeur een proefritje maken met een bus. Twijfel je overigens om chauffeur te worden omdat je nog niet over een rijbewijs D beschikt? Maak je geen zorgen: De Lijn heeft een eigen rijschool en leidt je graag op om met hun bussen te rijden.

Vooral in Antwerpen heeft De Lijn vacatures. Daar zoekt de maatschappij 44 buschauffeurs en 55 tramchauffeurs. In Oost-Vlaanderen zijn er 25 vacatures voor buschauffeurs, in de Brusselse Rand 20 en in Leuven 27. Meer info over de jobdagen vind je hier.