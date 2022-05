Op zoek naar bloklocatie? 8 Vlaamse Jeugdherbergen verwelkomen studenten overdag én ‘s nachts

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 1 juli zijn studenten welkom in de lounge en de eetzalen van de hostel Pulcinella in Antwerpen en Hostel H in Hasselt om er in groep te studeren. Vanaf maandag 16 mei openen nog 6 jeugdherbergen in Vlaanderen en Brussel hun deuren voor blokkende studenten. Naast een leuke studeerplek in een unieke setting, krijgen ze er gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Op vertoon van hun studentenkaart, kunnen ze in de Antwerpse en de Brusselse jeugdherberg zelfs ’s nachts studeren.

Om studenten een hart onder de riem te steken tijdens de blokperiode, verwelkomen 8 Vlaamse Jeugdherbergen hen graag in hun lounge en/of eetzaal om samen te blokken. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 1 juli kunnen ze al terecht in de Antwerpse hostel Pulcinella en de Hasseltse Hostel H. De hostels De Blauwput (Leuven), De Ploate (Oostende), Groeninghe (Kortrijk), Bruegel (Brussel), De Veurs (Voeren) en De Peerdevisser (Oostduinkerke) volgen vanaf maandag 16 mei. Op vertoon van hun studentenkaart en zolang er beschikbare plaatsen zijn, kunnen er in elke jeugdherberg zo’n 10 tot 25 studenten langskomen om te blokken.

Costuderen werkt motiverend

«Een aangename studeerplek doet studeren! Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blokperiode. Studeren hoeft geen eenzaam gegeven te zijn, meer zelfs, costuderen werkt motiverend. Tegelijk willen we de studenten ook laten kennismaken met ons modern hostelaanbod en hopelijk vinden ze zo ook tijdens hun vakanties de weg naar onze jeugdherbergen in Vlaanderen en Brussel», zegt Paul Billiet, directeur van de Vlaamse Jeugdherbergen.

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, kan dit initiatief alleen maar toejuichen. «Er zijn veel voordelen aan costuderen. Zo helpt het ‘samen blokken’ studenten om zich te concentreren omdat ze zich minder laten afleiden door sociale en andere media. Ze hebben er meer structuur en sociale controle om geconcentreerd te blijven. Tenslotte kunnen ze zich tijdens pauzes samen ontspannen, wat noodzakelijk is voor de mentale gezondheid. Zeker na de voorbije lockdowns werd duidelijk hoe belangrijk sociaal contact is voor studenten.»

Ook ‘s nachts

Studeren is voor de meeste jongeren geen nine-to-five job. Daarom maken de Antwerpse jeugdherberg Pulcinella en de Brussels jeugdherberg Bruegel het ook mogelijk om ’s nachts te studeren. In Antwerpen kunnen er vanaf vandaag zo’n 15 studenten terecht terwijl de Brusselse hostel Bruegel er vanaf 16 mei zo’n 25 zullen verwelkomen. Zo willen deze hostels inspelen op de vraag van studenten om hen niet enkel overdag een studieplek aan te bieden.

«Of dit aan te raden is, hangt af van ieders chronoritme», vertelt Lode Godderis. «Je hebt zowel vroege vogels onder de studenten, die ’s ochtends of overdag heel productief zijn, als nachtraven voor wie dat ’s nachts het geval is. Het is belangrijk om studenten de flexibiliteit te bieden om zelf hiervoor te kiezen.»