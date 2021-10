Op café en restaurant gaan in Brussel kan vanaf vandaag enkel nog met Covid Safe Ticket

In de komende drie maanden, van 15 oktober 2021 tot 15 januari 2022, is het voor iedereen van 16 jaar en ouder verplicht om in het Brussels Gewest een geldig Covid Safety Ticket te tonen om op café of restaurant te gaan. Die nieuwe regel geldt niet enkel voor de horeca, maar ook in nachtclubs, fitnesscentra, sportzalen, cultuurhuizen, zorginstellingen en op congressen en handelsbeurzen.

Wie vrijdag zin heeft om in de hoofdstad een pint te drinken of wil aanschuiven voor een driegangenmenu, kan dat enkel nog met een geldig CST. Dat wil zeggen: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testresultaat. Het zijn de kelners zelf die in de horecazaken aan de ingang de klanten controleren. «Onze horecazaken zijn klaar. We hebben de tijd gehad om dat voor te bereiden en de invoering van het CST zal geen probleem zijn», zegt Marc Van Muylders, ondervoorzitter van Horeca Brussel.

De uitbreiding van de coronapas komt er om verschillende redenen: bepaalde sectoren openhouden, een groter veiligheidsgevoel creëren en de vaccinatiegraad proberen te verhogen. Het CST moet zo een troef worden voor zowel de Belgen, als de buitenlandse toeristen.

Andere sectoren

Naast de horeca zijn er nog heel wat andere sectoren die vanaf nu zullen scannen aan de ingang. In Bozar geldt het CST naast de live-voorstellingen vanaf vandaag ook voor tentoonstellingen, zoals de dubbelexpo over David Hockney die recent opende. In Brusselse woonzorgcentra en rusthuizen geldt de maatregel om de meest kwetsbare personen te beschermen. Wie een overtreding begaat riskeert een strafrechtelijke sanctie. Voor bezoekers bedraagt een boete 50 tot 500 euro en voor organisatoren bedraagt die 50 tot 2.500 euro. Naast de strafrechtelijke sancties biedt de ordonnantie van het Brusselse Gewest de burgemeesters ook de mogelijkheid om een administratieve sluiting op te leggen.