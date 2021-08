Ook Wallonië nu rood op Europese coronakaart, Duitsland niet meer groen en Spanje verbeterd

Na Brussel kleurt nu ook Wallonië rood op de Europese coronakaart. Dat blijkt uit een nieuwe update van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Vlaanderen blijft oranje. Verder telt Duitsland plots geen groene zones meer en is de situatie in Spanje wat verbeterd.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

De Europese kaart telt deze week een pak minder groene zones. Traditionele zomervakantiebestemmingen Spanje, Frankrijk en Griekenland zijn volledig rood of donkerrood. In Spanje is het aantal donkerrode zones wel aanzienlijk verminderd. De populaire regio’s Catalonië en Valencia zijn voortaan gewoon rood. Duitsland telt dan weer plots geen groene zones meer. Berlijn is een rode zone geworden.

Reisvoorwaarden

De kleurencodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Er zijn EU-aanbevelingen, maar de lidstaten bepalen uiteindelijk zelf welke voorwaarden ze al dan niet opleggen voor mensen die terugkeren uit groene, oranje of rode gebieden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.

In België betekent een rode kleur in een EU-land dat niet-gevaccineerden vanaf 12 jaar die geen herstelcertificaat hebben, zich moeten laten testen als ze uit die zone naar België (terug)reizen. De Belgische overheid communiceert nieuwe kleurcodes wel pas op vrijdag, en ze gelden pas vanaf zaterdag.