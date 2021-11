Ook psychologen en apothekers moeten mensen aanzetten om meer te bewegen

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil ook apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk en sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen inzetten om mensen meer te laten bewegen. In september is daarvoor in twaalf regio’s in Vlaanderen een proefproject gestart dat nog tot december volgend jaar loopt.

Bedoeling is dat de andere zorgverleners, naast artsen, ook mensen kunnen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Zo wil Gezond Leven nog meer mensen met een gezondheidsrisico op weg helpen naar een actief leven en hen blijvende gedragsveranderingen helpen verkrijgen. Die coach stelt een persoonlijk beweegplan op voor de patiënt.

Beweging kan eenvoudig zijn

«Bewegen is gemakkelijker dan je denkt. Zo kunnen mensen fietsen naar hun werk, meer tuinieren, een wekelijkse wandeling maken met de kinderen of gaan zwemmen. Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. En zo wordt sporten leuk. De coach helpt de deelnemer op weg, zodat hij of zij na verloop van tijd op eigen houtje actief blijft», zegt Luc Lipkens, expert beweging van Gezond Leven.

Het project loopt nu in verschillende regio’s, in Vlaamse steden als Brugge en Gent, maar ook in landelijke gebieden als Kalmthout en Pelt. «Als het pilootproject positief geëvalueerd wordt, volgt hopelijk een uitbreiding naar alle eerstelijnszones in Vlaanderen. We mikken daarvoor op het begin van 2023», verklaart Lipkens.