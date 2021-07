Ook Metro-journalist Thomas Wallemacq is slachtoffer van het noodweer: «De solidariteit vormt een lichtpuntje in de duisternis»

Onze journalist Thomas Wallemacq, die in Mont-Saint-Guibert in de buurt van Waver woont, is een van de duizenden Belgen die getroffen zijn door de verwoestende overstromingen. Maar na regen komt zonneschijn, want Thomas onthoudt ook de immense golf van solidariteit die volgde op de ramp.

In Mont-Saint-Guibert, aan de oevers van de Orne, kwam het noodweer even plotseling als meedogenloos. «Toen ik donderdagochtend wakker werd, stond de omgeving een paar meter van het huis al onder water. Daarna is het heel snel gegaan. Binnen 30 minuten stond het huis onder water. We konden niets meer doen», vertelt onze collega Thomas Wallemacq. «We hadden een half uur om ons te organiseren, zoveel mogelijk dingen te redden en boven dekking te zoeken.»

Foto R.V.

Thomas en zijn partner zaten vast in hun eigen huis, op de eerste verdieping. «De hele nacht hoorden we de meubels in huis ronddobberen en de glazen breken. Het was behoorlijk afschuwelijk.» De volgende dag, toen ze eenmaal bevrijd waren, konden ze de schade opmeten en beginnen met op te ruimen. «Het water steeg meer dan een meter in de huizen en veroorzaakte enorme schade. We kwamen samen met de buren, stroopten de mouwen op en hielpen elkaar. Er kwamen mensen aanlopen met kruiwagens, schoppen en trekkers: scoutsleden, maar ook inwoners die geen schade hadden geleden», vervolgt Thomas. «Er was echt veel solidariteit. Mensen kwamen van ver om ons te helpen. Dat doet echt iets. Al die hulp was een lichtpuntje in de duisternis.»

Hulp uit alle hoeken

Al heel snel werden er verschillende solidariteitsacties op poten gezet: «Buurtbewoners kwamen langs met soep, restauranteigenaars kwamen een lekkere maaltijd brengen... Ook bedrijven snelden ter hulp. Zo zorgde de plaatselijke SPAR voor honderden worsten en de Intermarché voor broodjes. Afgelopen weekend organiseerden vrijwilligers daarmee twee gigantische barbecues op straat. Er werden honderden worstenbroodjes uitgedeeld. Die actie deed zoveel deugd. Zo hebben we toch kunnen smullen van een warme maaltijd.»

De gemeente zelf heeft een solidariteitsfonds opgericht. Burgers kunnen daar aankloppen en aangeven wat ze nodig hebben. «Er zijn veel mensen en bedrijven die bereid zijn materiaal te doneren, maar ook geld te geven. We voelen ons erg ondersteund en minder alleen», onderstreept Thomas.