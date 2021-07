Ook maandag nog code geel voor onweer in het hele land

Zondagnamiddag en zondagavond gaat het verspreid over het hele land regenen en onweren. Daarbij kan plaatselijk 10 tot 20 liter water per vierkante meter vallen op korte tijd, goed voor een waarschuwing van het KMI van code geel. Dat is het tweede van vier niveaus, maar omdat de regen terechtkomt op een bodem die op veel plaatsen al volledig verzadigd is door de zware regen van afgelopen week, kan dat wel voor problemen zorgen.

Zondagnacht wordt het even rustiger, maar vanaf maandagochtend gaat het opnieuw hevig regenen en onweren. Het KMI geeft dan opnieuw code geel voor alle provincies van het land tot ’s avonds. In West-Vlaanderen beginnen de onweders mogelijk al in de loop van de nacht of de vroege ochtend, maar het ergste zou daar rond 15 uur al achter de rug moeten zijn.