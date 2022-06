Ook Lufthansa, Swiss en Eurowings schrappen honderden vluchten in juli

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa en haar lagekostendochter Eurowings schrappen elk meerdere honderden vluchten tijdens de maand juli, omdat er niet genoeg personeel is - zowel in eigen huis als bij dienstverleners op de luchthaven - om het geplande vluchtaanbod te verzekeren.

Lufthansa heeft voor juli 900 vluchten binnen Duitsland en Europa geschrapt van en naar de hubs in Frankfurt en München, zo deelde de maatschappij mee. Het gaat om vluchten op vrijdag, zaterdag en zondag; ze zijn goed voor 5% van het geplande weekendaanbod. Ook Eurowings heeft meerdere honderden vluchten in juli geschrapt. Getroffen reizigers zullen alternatieven aangeboden krijgen.

En Swiss Air Lines, nog een onderdeel van de Lufthansa-groep, kondigde dinsdag al aan dat een reeks vluchten, voornamelijk binnen Europa, de komende weken worden geannuleerd wegens personeelstekorten.

Veel luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa, die tijdens de coronacrisis vaak werknemers lieten vertrekken, hebben moeite om snel genoeg voldoende nieuwe mensen te vinden nu het vliegverkeer herstelt.

Brussels Airlines

Brussels Airlines, dat net als Lufthansa en Eurowings tot de Lufthansa-groep behoort, kondigde woensdag aan dat het tijdens de zomer 148 vluchten zal schrappen. Maar bij Brussels Airlines gaat het niet om een personeelstekort, zo benadrukte de maatschappij. Het is een beslissing die de werkdruk voor het personeel moet verlagen. Er dreigt immers een staking, omdat het cabinepersoneel ontevreden is over de werkdruk. Ook bij de piloten is er onvrede, maar die gaat veeleer over de verloning.