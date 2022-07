Op de Nederlandse termijnmarkt was de gasprijs tegen maandagochtend (10.00 uur) gestegen met 3,4% naar net geen 165 euro per megawattuur. Vrijdag was de Europese referentie nog met 8,8% gedaald.

Op de Britse en Duitse termijnmarkten noteerden de prijzen maandag respectievelijk 2,4 en 0,9% hoger.