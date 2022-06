Onweerszone trekt over het land: «Kan lokaal hevig zijn»

Pinksteren, de dag dat christenen herdenken dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen wat ook het begin van de Kerk inluidde, gaat dit jaar met het nodige weergedruis gepaard. Er is zondagnamiddag kans op intense weerbuien met veel neerslag. Dat meldt het KMI, dat ook code geel afkondigde tot zondagavond.

«Vandaag verwachten we opnieuw regen- en onweersbuien. Plaatselijk kunnen de onweders fel zijn met veel neerslag op korte tijd (tot 30 liter per vierkante meter of wat meer in 1 uur tijd). Deze voormiddag vallen er vooral over het westen zeer regelmatig onweersbuien, waardoor sommige provincies tijdelijk opgeschaald worden naar een oranje waarschuwing», aldus het KMI.

Hagel en wind

In de loop van de dag verwacht de weerdienst in de andere streken meer uitgesproken en gestructureerde onweersbuien, vooral dan in de oostelijke landshelft en nabij Nederland. Plaatselijk zijn er felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, mogelijk in de vorm van hagel, en windstoten. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Er staat een zwakke en variabele wind, die draait naar het westen en toeneemt tot matig. Aan het einde van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen. De minima variëren ’s nachts van 9 tot 14 graden.

Nog geen beterschap in zicht

Maandag blijft het licht onstabiel met in de ochtend al enkele buien. In de namiddag blijft het wisselend bewolkt, met in de namiddag vooral in het noordwesten en noorden van het land kans op (onweers)buien. De maxima gaan van 16 tot 21 graden.

Dinsdag wordt het wisselvallig met opklaringen en enkele buien, terwijl er woensdag een vrij actieve regenzone verwacht wordt. Die zal in de loop van de dag vanaf het westen over het land trekken. Donderdag en vrijdag zou het vaker droog moeten zijn (met nog kans op een lokale bui).

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, blijft geactiveerd.