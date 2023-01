Onderzoek geopend naar dood 15-jarige die uit leven stapte

De 15-jarige Daan T. stapte vorige week uit het leven. Zijn school, de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart in Waregem, postte op sociale media: «Met grote verslagenheid melden we het overlijden van Daan. Er zijn geen woorden voor dit grote en plotselinge verlies.»

Pestgedrag

Volgens de advocaat van de ouders is er een verband tussen pestgedrag en de dood van de jongen. Er loopt nu een opsporingsonderzoek, zo bevestigt het parket. «Dat komt er op vraag van de ouders en is niet hetzelfde als een gerechtelijk onderzoek», klinkt het bij het parket. «We zullen in eerste instantie de ouders verhoren.»

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be