Ondanks bloedrode coronakaart heeft Europa staakt-het-vuren met virus bereikt, zegt WHO

Dankzij de opgebouwde immuniteit door de hoge vaccinatiegraad en de minder ziekmakende omikronvariant heeft Europa een ‘staakt-het-vuren’ bereikt met het coronavirus. Dat heeft Hans Kluge, regionaal directeur van WHO Europa, gezegd op een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat, als de situatie zo blijft, het einde van de pandemie in zicht komt. Nochtans kleurt heel Europa intussen donkerrood op de wekelijkse coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Met het einde van de winter stilaan in zicht «moet deze periode van verhoogde bescherming gezien worden als een staakt-het-vuren op pad naar een duurzame vrede», aldus regionaal directeur van WHO Europa Hans Kluge. Deze situatie kan alleen voortduren als de immuniteit op peil blijft door de vaccinatiecampagnes voort te zetten en nieuwe varianten van nabij op te volgen, voegde Kluge eraan toe. Hij riep de gezondheidsautoriteiten ook op om zeker de meest kwetsbaren te blijven beschermen.

De uitspraak van Kluge komt op dezelfde dag dat het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) de wekelijkse coronakaart presenteert. En die slaat voor heel Europa donkerrood uit. Vorige week waren er nog vier regio’s die niet donkerrood kleurden: twee in Polen en twee in Roemenië. Die kleuren zijn ondertussen ook aangepast. België kleurt al sinds 4 november donkerrood. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste veertien dagen van 5.809 besmettingen.

Vaccinatiegraad telt mee

Het ECDC heeft overigens het opzet van de kaart aangepast. In het oude overzicht, dat tot vorige week werd gebruikt, keek het centrum naar het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. De kleuren variëren van groen tot geel, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie. Voortaan kijkt het ECDC echter ook naar de vaccinatiegraad.

Verlenging CST?

Ook ondanks het aangekondigde ‘staakt-het-vuren’ heeft de Europese Commissie voorgesteld om het Europees digitaal coronacertificaat, dat ook als basis dient voor het Covid Safe Ticket (CST), een jaar langer in stand te houden, tot 30 juni 2023. «COVID-19 blijft wijd verspreid in Europa en het is op dit ogenblik niet mogelijk om te impact te bepalen van een mogelijke stijging van het aantal besmettingen in de tweede helft van 2022 of van het opduiken van nieuwe varianten», argumenteert de Commissie.

Het Europese coronacertificaat is ingevoerd om tijdens de coronapandemie veilig reizen mogelijk te houden binnen Europa. Vele landen gebruiken het document ook om de toegang tot bepaalde plaatsen of evenementen te reserveren voor mensen die gevaccineerd, genezen en/of getest zijn, maar dat blijft een zuiver nationale aangelegenheid.

Het voorstel om de periode waarin het certificaat kan worden gebruikt met een jaar te verlengen, moet nog worden goedgekeurd door de Raad (de EU-lidstaten) en het Europees Parlement.