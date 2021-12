Omikron maakt eerste dode in VK: «Denk niet dat dit een mildere variant is»

In het Verenigd Koninkrijk is minstens één iemand overleden na een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft eerste minister Boris Johnson maandag meegedeeld aan de Britse media. Hij meent dat we het idee dat de variant mildere symptomen veroorzaakt moeten bijstellen.

Johnson meldde het nieuws tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in het westen van Londen. «Omikron leidt helaas tot ziekenhuisopnames. En helaas is minstens één bevestigde omikronpatiënt overleden», zo wordt Johnson geciteerd door de nieuwssite van zender ITV.

Niet milder

«Ik denk dus dat we het idee aan de kant moeten schuiven dat dit een ietwat mildere versie van het virus is. We moeten erkennen dat het virus zich snel verspreidt onder de bevolking. Het beste wat we kunnen doen, is dus om allemaal om een boosterprik te gaan», klinkt het nog.

Volgens Johnson wordt de omikronvariant nu al dominant in Londen. «Hier in de hoofdstad is de variant goed voor ongeveer veertig procent van de gevallen. Tegen morgen zal dit de meerderheid van de gevallen zijn», zei hij aan de openbare omroep BBC.