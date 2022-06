Olivia Rodrigo zingt ‘f*ck you’ met Lily Allen voor Hooggerechtshof: «Zo veel vrouwen zullen hierdoor sterven» (video)

De ‘Good 4 U’-zangeres stond zaterdagnamiddag op het legendarische Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk. Ze was opgetogen om het podium te mogen delen met de Britse zangeres Lily Allen: «Vandaag is een hele speciale dag. Het is mijn eerste keer op Glastonbury en ik deel het podium met Lily. Dat is een droom die uitkomt», zegt Rodrigo wanneer Allen het podium opstapt.

«Maar mijn hart is ook evenzeer gebroken door wat gisteren in Amerika gebeurde», gaat ze verder. «Het Hooggerechtshof heeft beslist om Roe v. Wade ongedaan te maken, een wet die het recht op een veilige abortus garandeert voor vrouwen, en andere basis mensenrechten. Ik ben er kapot van en ik ben doodsbang. Zoveel vrouwen en meisjes zullen hierdoor sterven», klinkt het zichtbaar geëmotioneerd.

«We haten jullie»

Ze besluit om haar mening te geven via Lily Allens grootste hit, ‘F*ck you’: «Ik wil dit nummer opdragen aan de vijf leden van het Hooggerechtshof die toonden dat ze uiteindelijk echt geen sh*t geven om vrijheid. Dit nummer is voor de rechters Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett en Brett Kavanaugh. We haten jullie.»

Ook andere artiesten op Glastonbury spraken zich afgelopen weekend al uit tegen de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Billie Eilish sprak van een «duistere dag voor vrouwen in Amerika». Ook Phoebe Bridgers is woedend over de beslissing: «F*ck Amerika en al die irrelevante oude m*therf*ckers die ons zeggen wat we moeten doen met ons f*cking lichaam.»

Helft staten perkt recht in

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vrijdag het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus. Het overwegend conservatieve hof maakte zo de weg vrij voor de vijftig staten om zelf te besluiten of abortus is toegestaan. Een aantal conservatieve staten, waaronder Missouri, South Dakota en Indiana, lieten al weten tot afschaffing te zullen overgaan. Naar verwachting keurt ongeveer de helft van de staten wetgeving goed die in een of andere vorm het recht op abortus inperkt.