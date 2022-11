Oliereuzen verdienen 14 miljoen dollar per uur

De Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron hebben alleen al de afgelopen drie maanden samen 31 miljard dollar verdiend aan de hoge energieprijzen. Dat is 14 miljoen dollar per uur.

ExxonMobil verdiende in het derde kwartaal maar liefst 19,7 miljard dollar. Dat is het hoogste cijfer ooit in de 152 jaar dat het bedrijf bestaat, en zelfs meer dan verwacht. Het bedrijf kon onder meer profiteren van de hoge prijs voor aardgas en de grote vraag naar diesel. Aardgas noteert aan recordprijzen nu Europa af wil van Russisch aardgas en de brandstof elders moet gaan inkopen.

Meer dan Amazon en Tesla samen

Verwacht wordt dat de oliereus dit jaar meer dan 50 miljard dollar zal verdienen. Dat is meer dan wat Amazon, Procter & Gamble en Tesla samen verdienen.

Ook Chevron boerde goed het voorbije kwartaal en presteerde beter dan verwacht, met een winst in het derde kwartaal van 11,2 miljard dollar. Dat is het op een na beste resultaat ooit, na de 12 miljard dollar uit het tweede kwartaal.

Ook in Europa

Ook Europese olie- en gasbedrijven verdienen vandaag handenvol geld aan de energiecrisis. Het Italiaanse energiebedrijf Eni was goed voor een kwartaalwinst van 3,7 miljard euro, Shell verdiende 6,7 miljard dollar en het Franse TotalEnergies 6,6 miljard dollar.

De oliesector staat door de stijgende winsten steeds meer onder druk van beleidsmakers om de prijs aan de pomp te doen dalen. De Amerikaanse president Joe Biden had al kritiek op de oliebedrijven. Hij riep de sector op meer geld in productie te steken in plaats van in dividenden en aandeleninkopen.