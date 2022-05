Oklahoma stemt wet die abortus al vanaf de bevruchting verbiedt

Net als bij de abortuswet die in september vorig jaar in Texas werd aangenomen, zullen burgers de mogelijkheid krijgen om klacht in te dienen tegen mensen of organisaties die een abortus uitvoeren.

Het gebruik van de morning-afterpil wordt niet aan banden gelegd in de wet. Ook zwangerschappen die veroorzaakt zijn door verkrachting of incest mogen worden afgebroken, maar enkel wanneer er bij de politie aangifte was gedaan van het misdrijf. Voorts wordt er ook een uitzondering gemaakt wanneer abortus in een medische noodsituatie noodzakelijk is om het leven van de zwangere vrouw te redden.

Verdere verstrenging

De tekst moet nog worden goedgekeurd door de Republikeinse gouverneur Kevin Stitt. Maar hij heeft al aangegeven dat hij bereid is om elke wet te ondertekenen die de mogelijkheid tot abortus verder beperkt.

Begin mei had Oklahoma al een wet aangenomen die abortus na zes weken illegaal maakt. De verdere verstrenging van de wetgeving komt er op een moment dat het recht op abortus onder vuur ligt in de VS. Het Hooggerechtshof overweegt een historisch arrest uit 1973 over het recht op abortus ongedaan te maken. In dat geval zullen Amerikaanse staten binnenkort zelf kunnen bepalen of abortus mag.