OH NEE. Deze 23 diersoorten dreigen officieel uitgestorven verklaard te worden in 2021

In 2019 schreven de Verenigde Naties nog een rapport waarin ze stelden dat een op de vier diersoorten het risico lopen om uit te sterven, doordat menselijke activiteiten «meer dan ooit diersoorten bedreigen». Zo is de vervuiling van de zee vertienvoudigd sinds 1980. De VN lijstte ook de vijf voornaamste factoren op van de ongeziene veranderingen in de biodiversiteit en ecosystemen van de laatste vijftig jaar: veranderingen in het gebruik van land en zee, directe exploitatie van organismen, klimaatverandering, vervuiling en de invasie van uitheemse soorten.

De ‘Endangered Species Act’ (ESA) uit 1973 is een wet die het internationale CITES-verdrag uitvoert, «de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten», die als doel heeft om de internationale handel in planten en dieren in kaart te brengen, zodat biodiversiteit maximaal beschermd wordt en diersoorten niet uitsterven. De ESA-wet draagt daaraan bij en wordt uitgevoerd door ‘de United States Fish and Wildlife Service’. Het is dat Amerikaanse agentschap dat nu een lijst opstelde van dieren die in feite uitgestorven zijn en niet meer gered kunnen worden via de ESA-wet.

Ook goed nieuws

In een statement in the Independent liet secretaris Deb Haaland weten dat klimaatverandering steeds meer diersoorten bedreigt en zegt dat het nu het moment is om «proactieve en innovatieve inspanningen» te leveren om diersoorten te redden. «De ESA is erg effectief geweest om te voorkomen dat nog meer diersoorten zouden uitsterven en heeft ook extra initiatieven geïnspireerd om de habitat te beschermen van diersoorten die het risico lopen om bedreigd te geraken.»

En er is nog meer goed nieuws: de U.S. Fish and Wildlife Service zei verder dat er 54 diersoorten niet langer op de lijst van bedreigde diersoorten staan, en dat 56 diersoorten minder bedreigd zijn dan voordien.

Hieronder vind je de lijst van de dieren voor wie het allicht wel te laat is.

Vogels:

Bachmans zanger: het laatst gezien in 1988

Marianenbrilvogel: het laatst gezien in 1983

Grote ivoorsnavelspecht: het laatst gezien in 1944

Kauai akialoa: het laatst gezien in 1969

Kauai nukupuu: het laatst gezien in 1899

Kauaʻi ʻōʻō: het laatst gezien in 1987

Grote kauailijster: het laatst gezien in 1987

Maui ākepa: het laatst gezien in 1988

Maui nukupuʻu: het laatst gezien in 1996

Kākāwahie: het laatst gezien in 1963

Po`ouli: het laatst gezien in 2004

Vis:

San Marcos gambusia: het laatst gezien in 1983

Scioto madtom: het laatst gezien in 1957

Mossels :

Platte varkenspoot mossel : het laatst gezien in 1984

Groenbloesemparelmossel: het laatst gezien in 1982

Zuidelijke eikelschelp mussel: het laatst gezien in 1973

Stirrupshell mussel: het laatst gezien in 1986

Tubercled-bloesemparelmossel: het laatst gezien in 1969

Turgid-bloesemparelmossel: het laatst gezien in 1972

Upland combshell mossel: het laatst gezien inde jaren 1980

Geelbloesemparelmossel: het laatst gezien in 1980s

Vleermuis:

Pteropus tokudae/’Little Mariana fruit bat’: het laatst gezien in 1968

Plant:

Phyllostegia glabra var. Lanaiensis: het laatst gezien in 1914