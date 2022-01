OEPS. Ruimteschroot van SpaceX zal in botsing komen met de Maan

Een trap van een Falcon-9 draagraket van SpaceX zal binnen enkele weken in botsing komen met de Maan, zo heeft spacedaily.com gemeld. Op 11 februari 2015 lanceerde een Falcon van Elon Musk het Deep Space Climate Observatory van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. Dit kwam op het Lagrangepunt 1, 1,5 miljoen kilometer van ons, terecht. Het was daarbij de eerste keer dat een Falcon diep de ruimte inging, aldus de website.

De tweede rakettrap beschikt over te weinig brandstof om terug te keren en te landen op een droneship, wat eigenlijk wel de bedoeling was. In plaats daarvan zal de ongeveer vier ton wegende trap op 4 maart aan een snelheid van ongeveer 2,58 km per seconde neerslaan op de Maan.

Minimale gevolgen

De gerenommeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-universiteit zegt dat het voor het eerst zal zijn dat een «ongecontroleerde raket» botst met de maan. De effecten daarvan zullen volgens hem «minimaal» zijn. Wel zal de botsing een kunstmatige krater aan de oppervlakte van de maan creëren.

«In de afgelopen decennia zijn er mogelijk tot wel vijftig grote raketten geweest die we na lancering in de ruimte zijn kwijtgeraakt», legt McDowell uit, die benadrukt dat er miljoenen stukken ruimteafval zijn. «Mogelijk zijn er eerder raketten tegen de maan gebotst, maar wisten we er simpelweg niets van. Dit zal de eerste keer zijn dat we ervan op de hoogte zijn.»