Oekraïne ontdekt massagraf en tientallen martelkamers in heroverde gebieden (foto’s)

In Izjoem, in het noordoosten van Oekraïne in de recent heroverde regio Charkov, is een massagraf ontdekt. Dat heeft Oekraïens president Volodomir Zelenski bekendgemaakt in zijn dagelijkse videoboodschap. Zelenski’s adviseur Mychajlo Podoljak voegde er later aan toe dat zowat 450 graven werden ontdekt. Maar naast de graven werden ook al zeker «tien martelkamers» aangetroffen.

«We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft aangericht», zei president Zelenski. «Rusland laat overal een spoor van dood na. En het zal zich daarvoor moeten verantwoorden. De wereld moet Rusland echt verantwoordelijk houden voor deze oorlog. We gaan er alles aan doen om dat te bereiken.»

Zelenski vergeleek Izjoem met de steden Boetsja en Marioepol, die symbolen geworden zijn van de wreedheden van de Russische invasie in Oekraïne. De regeringscommissaris voor vermiste personen, Oleh Kotenko, gaat niet zo ver. «Ik zou het niet als Boetsja omschrijven, hier werden mensen begraven, laten we zeggen, op een meer beschaafde manier», zei Kotenko in een tv-interview. «Deze mensen kwamen om door de Russische artilleriebeschietingen.»

«Dit is slechts een van de massagraven die bij Izjoem zijn ontdekt», aldus Podoljak nog op Twitter. «Maandenlang hebben terreur, geweld, marteling en massamoord geheerst in de bezette gebieden.»

Woensdag was president Zelenski al in Izjoem, een stad waar voor de Russische invasie zowat 50.000 mensen woonden. Voor het Russische leger was de stad een belangrijk knooppunt voor de bevoorrading. Vorige week slaagde Kiev er echter in de stad weer onder zijn controle te krijgen.

Oorlogsmisdaden

In de recent op de Russen heroverde regio rond Charkov hebben de Oekraïense autoriteiten ook al zeker «tien martelkamers» aangetroffen. Dat meldt politietopman Igor Klymenko vrijdag.

In het kleine stadje Balaklia alleen werden al twee van zulke kamers aangetroffen, aldus Klymenko aan het persbureau Interfax-Oekraine. De politiechef vertelde ook dat in de afgelopen week 204 strafzaken zijn geopend naar mogelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten.

Verschillende bloedbaden

De Oekraïners beschuldigen de Russen er al herhaaldelijk val in verschillende steden bloedbaden aangericht te hebben. Dat gebeurde onder meer in Boetsja, een voorstad van Kiev, waaruit de Russen zich eind maart terugtrekken. Bij het bloedbad in Boetsja zouden, naargelang de bron, 400 tot 1.200 slachtoffers gevallen zijn.

Rusland ontkent iets te maken te hebben met deze schendingen van het oorlogsrecht. De nummer twee van de Russische bezetters in Cherson, Kirill Stremoesov, laat alvast weten dat Zelenski in Izjoem een «false flag"-operatie plant, net zoals hij eerder in Boetsja gedaan zou hebben. «Zelenski handelt zoals alle naziactivisten: ze schieten en doden mensen, en tonen dat dan aan buitenlandse media», aldus Stremoesov.