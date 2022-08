Nu al delen meer werknemers in winst dan in 2021

In de eerste zeven maanden van 2022 hebben al meer werknemers een winstpremie gekregen dan in het volledige jaar 2021. Dat meldt de hr-dienstverlener SD Worx, die zich baseert op loonberekeningen van meer dan een miljoen werknemers in de privésector. Vooral kmo’s tot vijftig werknemers kennen winstpremies toe.

In 2018 werd de wet betreffende de werknemersparticipatie uit 2001 nieuw leven ingeblazen. Sindsdien kunnen bedrijven meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. De werkgever kan elk jaar, na het afsluiten van het boekjaar, opnieuw beslissen om al dan niet een winstpremie uit te keren: het is een collectief voordeel bovenop het loon en geldt dus voor alle werknemers. «De winstpremie vindt vooral ingang in sectoren waar de war for talent hevig woedt», klinkt het bij SD Worx.

Kleine bedrijven aan de top

Nu 1,62 procent van de werknemers een winstpremie krijgt, zijn er in de eerste zeven maanden van dit jaar al meer premies toegekend dan in het volledige jaar 2021 (1,57 procent). Het niveau van het topjaar 2020 (1,79 procent) is nog niet bereikt. Het mediaan bruto bedrag van de winstpremie ligt in 2022 op al 900 euro, in 2021 was dat nog 700 euro.

In de eerste zeven maanden van 2022 heeft al 1,45 procent van de werkgevers een winstpremie uitgekeerd. In de jaren 2021 en 2020 deden respectievelijk 1,84 procent en 1,65 procent van de werkgevers dat. Dat meer werknemers dit jaar al profiteerden van een winstpremie, valt te verklaren door het aandeel van werkgevers met 250 tot 1.000 werknemers.

Het zijn echter vooral kmo’s die de weg naar de winstpremie vinden, stipt SD Worx aan. 86,5 procent van de werkgevers die in 2022 al een winstpremie toekenden, heeft minder dan 50 werknemers. Zeventig procent heeft zelfs minder dan 20 deelnemers.