Noodweer slaat opnieuw toe in Namen, ook Antwerpen staat blank

Gisterenavond werd ons land opnieuw getroffen door zware regenbuien. Vooral in de provincie Namen is de waterschade groot. Ook in Antwerpen staan verschillende straten blank.

In het Naamse Dinant stonden gisterenavond verschillende straten blank door zware regenbuien. Vooral in de buurt van het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, zegt schepen Robert Closset.

Volgens Closset stonden er hier en daar een halve meter water en waren zeker 25 wagens aan het drijven geslagen op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad. Daarbij zijn sporen op de lijn Athus-Maas beschadigd, zegt hij.

Casino in Namen deels ingestort

Ook in de stad Namen was het gisteren alle hens aan dek. In de buurt van het casino is een muur ingestort als gevolg van een kleine aardverschuiving. Verschillende woningen moesten ontruimd worden.

De brandweer krijgt intussen van over de hele provincie Namen oproepen om te helpen bij de waterschade. «Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn», klinkt het daar. «Dit keer is het de volledige linkeroever van de Maas die getroffen is. We richten ons op het redden van mensen en de stabiliteit van woningen. Evacuaties zijn soms nodig uit veiligheidsoverwegingen», zo meldt de brandweer van Namen.

«Erger dan vorige week»

Burgemeester Maxime Prévot laat weten dat de situatie in Namen «erger» is dan bij het noodweer van vorige week, met meerdere wijken die nu blank staan. «Er is ook waterschade aan het ziekenhuis en in rusthuizen, maar tot dusver hebben we geen weet van doden of gewonden.»

Belga / N. Maeterlinck

Heel wat woningen in Namen hebben waterschade opgelopen, maar de brandweerdiensten hebben onvoldoende pompen ter beschikking om iedereen te kunnen helpen. De kracht van het water was dusdanig, dat heel wat wagens meegesleurd werden, en kasseien en asfaltplaten wegspoelden. De overstromingen zorgden ook voor gaslekken, branden, lekkage van stookolie en voor grote schade aan de wegen.

Antwerpen

Ook in de provincie Antwerpen heeft het slechte weer voor wateroverlast gezorgd. In Pulle bij Zandhoven kwam de Grensstraat onder water te staan, in Nijlen kreeg de brandweer tal van oproepen over ondergelopen straten en kelders en ook in Lier kwamen straten blank te staan, vooral in de wijk Lisp.

«Er waren onder meer problemen in de Predikherenlaan, de Waterpoortstraat en de Lispersteenweg», zegt Magalie Derboven van de lokale politie Lier. «Het water stond op sommige plekken tot aan de voordeur. We vragen mensen om er niet te gaan rondrijden, want door de golfslag kan het water in de huizen lopen. De brandweer is volop aan het pompen en het water begint weg te trekken, maar waakzaamheid is de komende uren geboden.»

Ook in Antwerpen stad gingen de hemelsluizen open. De brandweer kreeg meer dan honderd oproepen, veelal uit het district Deurne. In de Kruidenlaan in het district Ekeren sloeg de bliksem in op een woning. Niemand raakte daarbij gewond.

Dodentol loopt op

Op 14 en 15 juli werd ons land bijzonder hard getroffen door de hevie regenval. Intussen heeft de ramp al 36 doden op zijn geweten. Nog 7 mensen zijn vermist. Dat meldt de cel vermiste personen.