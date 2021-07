Noodweer in België: crisisoverleg in Maaseik, overstromingen blijven mogelijk

In Maaseik is de toestand nog altijd kritiek op enkele plaatsen. De gemeentelijke fase is er van kracht en er is crisisoverleg aan de gang. Ook het leger en de Civiele Bescherming worden ingezet. «Het is nog altijd raadzaam om Maaseik even te verlaten. Een dijkbreuk is niet waarschijnlijk, maar kan nog altijd», zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). In de stad namen lijkt het ergste dan weer achter de rug.