NMBS verhoogt prijzen met gemiddeld bijna 9 procent

De NMBS trekt vanaf februari de tarieven op, met gemiddeld 8,73 procent. En zelfs die verhoging dekt maar «een beperkt deel» van de gestegen werkingskosten, met name de hoge energieprijzen en inflatie, zegt de spoorwegmaatschappij in een persbericht. De gemiddelde prijsaanpassing voor alle producten - buiten de abonnementen - bedraagt 8,73 procent, in lijn met de gezondheidsindex, klinkt het.

Enkele voorbeelden: een ’Senior Ticket’ voor 65-plussers zal vanaf februari 7,80 euro kosten (+0,60 euro) en een ’Youth Ticket’ tot 26 jaar 7,10 euro (+0,50 euro). Een gewone tienrittenkaart (’Standard Multi’) wordt 9 euro duurder tot 93 euro digitaal of 96 euro op papier.

De stijging is nog sterker voor woon-werkabonnementen en schoolabonnementen: +9,73 procent. Het extra procentpunt voor de abonnemententarieven heeft te maken met het behalen van bepaalde stiptheidsdoelstellingen, zegt de NMBS. Dat is een bepaling uit het beheerscontract.

Promoacties moeten trein aantrekkelijk houden

De spoorwegmaatschappij zegt zich genoodzaakt te zien de tarieven aan te passen aan de impact van de stijgende inflatie en de energieprijzen. Als grootste elektriciteitsverbruiker van het land verwacht ze dat de elektriciteitsfactuur volgend jaar meer dan 200 miljoen euro hoger zal liggen dan dit jaar, klinkt het. Ook de indexering van de lonen zal, wegens de torenhoge inflatie, een grote impact hebben, klinkt het. «De tariefaanpassing zal slechts een beperkt deel van de gestegen werkingskosten dekken», aldus de maatschappij.

Met een aantal «interessante initiatieven» wil de NMBS de trein toch aantrekkelijk houden. Zo belooft de spoorwegmaatschappij regelmatige promoacties, zoals het Duo Ticket van afgelopen zomer, te beginnen tijdens de komende eindejaarpseriode. En begin volgend jaar komt er een ’Flex-abonnement’, voor enkele dagen per week. De NMBS werkt ook aan eenvoudigere tariefformules (met bijvoorbeeld andere tarieven in dal- en spitsuren), maar die zijn pas voor in de loop van 2024, zo zei NMBS-CEO Sophie Dutordoir eerder deze week in de Kamercommissie Mobiliteit.

Brugdag en herfstvakantie

Verder meldt de spoorwegmaatschappij dat maandag 31 oktober sommige P-treinen (spitstreinen) niet zullen rijden. Ook de helft van de S5-treinen Mechelen - Brussel-Schuman - Edingen/Geraardsbergen zal niet rijden. Dinsdag is een feestdag en dan zullen de treinen rijden zoals op een zondag.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel werkt in de herfstvakantie op verschillende plaatsen aan de sporen. Daarom zullen er bijvoorbeeld de hele vakantie geen treinen rijden tussen Oostende en Brugge. Er rijden wel vervangbussen.