NMBS stoomt zich klaar voor de toekomst

Het aantal reizigers op het net van de NMBS mag dan gedaald zijn, de vervoersmaatschappij spant zich toch in om een maximaal aanbod te voorzien en haar dienstverlening aan de reizigers voortdurend te verbeteren. «Onze doelstellingen zijn duidelijk», zeggen ze bij de NMBS. «We willen het aanbod vergroten, de stiptheid verbeteren, onze treinen moderniseren, ervoor zorgen dat onze stations toegankelijk en veilig zijn (ook op het vlak van gezondheid), onze diensten digitaliseren en de intermodaliteit ontwikkelen.»

Vernieuwende formules

Dit jaar kunnen de pendelaars gebruikmaken van een heel reeks nieuwigheden, met name wat de tarieven en abonnementen betreft. Voor telewerkers lanceert de NMBS een testversie van het ‘Flex-Abonnement’: een flexibel biljet dat rekening houdt met het aantal dagen dat je op kantoor werkt.

Ook nieuw: de mogelijkheid om een biljet te kopen op basis van geolokalisatie. Momenteel zit het project nog in een testfase, maar het gaat om een biljet dat zich in real time aanpast aan het traject van de reiziger. Concreet betekent het dat reizigers via een app inchecken wanneer ze bij het station komen en uitchecken zodra ze hun bestemming bereiken. Aan de hand van de gps-gegevens detecteert het programma het traject van begin tot eind, en aan het eind van hun reis ontvangen de reizigers automatisch een eindafrekening (betaald via de app). De technologie werd ontwikkeld door het bedrijf Fairtiq en bespaart reizigers veel tijd. Ze garandeert ook dat de reizigers hun biljet krijgen tegen de voordeligste prijs volgens hun traject en profiel. De klassieke verkoopkanalen blijven uiteraard ook van toepassing.

Nieuwe stations

COVID of niet, de NMBS blijft investeringen doen, met name op het vlak van infrastructuur. Verschillende stations krijgen een moderne makeover. Voor sommige, zoals het station van Ottignies, komt het neer op een complete renovatie. De spoorwegmaatschappij heeft niet minder dan 83,3 miljoen euro geïnvesteerd om er een multimodale hub van te maken, functioneel en toegankelijk voor alle reizigers.

In andere gevallen gaat het om moderniseringswerkzaamheden, in het bijzonder om de perrons te verhogen en van nieuwe uitrusting te voorzien. Charleroi-Zuid krijgt momenteel bijvoorbeeld een volledig nieuwe gang onder de sporen. Er zijn ook werken aan de gang om het station toegankelijker te maken, onder meer door liften te installeren om elk perron te bereiken. Bovendien komen er nieuwe loketten en worden de beschuttingen gemoderniseerd. De werken moeten tegen eind 2024 afgerond zijn.

Die twee voorbeelden illustreren dat de spoorwegmaatschappij haar inspanningen op het vlak van toegankelijkheid wil verderzetten. «Tegen 2025 zullen we over ongeveer dubbel zoveel stations beschikken die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit», preciseert Elisa Roux, woordvoerster van de NMBS. «In plaats van de huidige 78 zullen we er dan 150 hebben.»

Inspanningen voor multimodale mobiliteit

Net zoals alle exploitanten van het openbaar vervoer hecht de NMBS veel belang aan multimodaliteit en zet ze haar ontwikkelingen op dat vlak verder. Volgens Roux is het doel om stations te creëren die «volwaardige intermodale knooppunten zijn, verbonden met alle vormen van duurzaam vervoer, in dienst van de klant en verankerd in het lokale weefsel». Op die manier wil de NMBS de mensen aanmoedigen om de auto links te laten liggen en meer gebruik te maken van de trein en andere duurzame mobiliteitsoplossingen.

Vandaag parkeert een op de vijf pendelaars de fiets in de stalling van het station, terwijl andere reizigers hun vouwfiets gratis meenemen op de trein. Om die combinatie van fiets en trein verder te ontwikkelen, plant de NMBS bijkomende overdekte en beveiligde fietsstallingen. Ze wil ook meer deelfietsen ter beschikking stelling in de stations. Het aantal beschikbare plaatsen om aan het station je fiets te stallen zal de komende jaren stijgen tot minstens 150.000 (tegenover 108.000 vandaag).

Wat het rollend materieel betreft, worden de nieuwe M7-wagons tegen eind dit jaar in gebruik genomen. Met die nieuwe dubbeldekkers zal het aantal fietsplaatsen in de vloot van de NMBS tegen 2025 toenemen met 50% tot 6.700 (in plaats van de huidige 4.450).

Om die multimodaliteit nog meer te ondersteunen, hebben de vier operatoren onlangs de BRUPASS en BRUPASS XL gelanceerd: één enkel transportbiljet met één enkel tarief om naar goeddunken met de trein, de bus, de tram en de metro te reizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.