NMBS-personeel mag deze zomer DIT dragen als het te warm is

Niet schrikken als je binnenkort een NMBS-medewerker ziet lopen in een bermuda. Treinbegeleiders en stationspersoneel van de NMBS mogen het kledingstuk deze zomer dragen tijdens een hittegolf. Het gaat om een test, meldt een woordvoerder.

Die test komt er op vraag van het personeel. Bij hoge temperaturen is een korte broek dus niet langer taboe. Er is een procedure die bepaalt vanaf welke temperaturen een bermuda toegestaan is.

Na de zomer wordt de test geëvalueerd. De oefening zal de NMBS een duidelijker beeld geven van de vraag of het gepast is en hoeveel personeelsleden een bermuda zullen dragen.

Uniform

De bermuda maakt nog geen deel uit van het uniform. Wie er een wil dragen, moet ervoor zorgen dat de broek past bij de rest van het uniform, benadrukt de woordvoerder.