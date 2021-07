Nieuwe tram Thurn & Taxis rijdt van Belgica tot Centraal Station

De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met het tracé voor de nieuwe tramverbinding tussen Thurn & Taxis en het Noordstation. Op voorstel van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt wordt de tramlijn doorgetrokken naar het Centraal Station. In de richting van Thurn & Taxis gaat de tram verder tot metrostation Belgica in de Maritiemwijk in Molenbeek.

De tram gaat via de nieuwe Suzan Danielbrug en de Brabantwijk in Sint-Joost onder de Kleine Ring door richting Centraal Station. Vanop de nieuwe tramlijn is er ook vlotte aansluiting op lijnen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van het metronetwerk, en tramlijnen 25, 32, 51, 55, 92 en 93. Door de passage aan twee stations is een vlotte connectie met het treinnetwerk ook mogelijk.

Investeren in openbaar vervoer

«Brussel investeert fors in het openbaar vervoer. Deze nieuwe tramlijn is een belangrijke stap voor de mobiliteit en de multimodaliteit in het noordwesten van Brussel», meent minister Van den Brandt. «De verschillende functies van onze stad worden vlekkeloos met elkaar verbonden: dichtbevolkte woonwijken zoals de Maritiemwijk en de Brabantwijk, oude en nieuwe kantoorgebouwen, belangrijke mobiliteitsknooppunten, en groene oases zoals Thurn & Taxis en de Kruidtuin. Dat de nieuwe Suzan Danielbrug dit alles met elkaar verbindt, is meer dan symbolisch voor deze stad die elke dag verandert», vervolgt de Groen-minister.

Naast het doortrekken van de lijn tot aan Centraal Station heeft de regering ook beslist dat de tram ook de Brabantwijk in Sint-Joost en de nieuwe Iris Tower zal bedienen. De tram rijdt dan onder de Kleine Ring door richting Centraal Station. De optie om de lijn via het Rogierplein en de Kleine Ring te laten rijden is niet weerhouden. Die optie was een stuk duurder en technisch ingewikkelder, wat het risico op vertraging aanzienlijk doet toenemen. Bovendien is deze tramlijn goed geconnecteerd met de rest van het MIVB-net dankzij de haltes Belgica, Centraal Station en Noordstation, en de nabijheid van metrohalte Kruidtuin en Rogier.