Nieuwe studie toont dat regelmatig paracetamol slikken lang niet zo onschuldig is

Een beetje hoofdpijn, een kater, spierpijn, een pijnlijke menstruatie...Er moet niet veel aan de hand zijn, en we pakken het pijnstillend wondermiddeltje: een paracetamol. Af en toe een pilletje slikken kan geen kwaad, maar uit een nieuwe studie bij 110 patiënten blijkt dat wie langdurig paracetamol neemt mogelijk een groter risico op hartproblemen en beroertes loopt. Dat blijkt uit een studie van de University of Edinburgh die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation.

Lang werd gedacht dat paracetamol een veiliger alternatief was voor andere pijnstillers zoals ibuprofen, waarvan geweten is dat ze de bloeddruk en het risico op hart- en vaatziektes kan verhogen. De baanbrekende studie van de University of Edinburgh schetst nu een genuanceerder beeld. Ze onderzochten 110 patiënten die last hadden van een hoge bloeddruk en gaven hen twee weken lang vier keer per dag 1 gram paracetamol of een placebo. Het ging onder andere over patiënten met chronische pijn. Alle 110 mensen ondergingen beide behandelingen, in willekeurige volgorde.

Risico hartaanval

Wat bleek? De mensen die paracetamol voorgeschreven kregen, zagen een opvallende stijging in hun bloeddruk in vergelijking met wie de placebo kreeg. De stijging is vergelijkbaar met de effecten van ibuprofen. De hoge bloeddruk zou het risico op hart- en vaatziektes of een beroerte verhogen met 20%. Wanneer de patiënten na twee weken stopten met paracetamol, keerde de bloeddruk terug naar zijn normale niveau.

Iain MacIntyre, de hoofdonderzoeker, legt uit in The Guardian dat kortetermijngebruik van paracetamol geen probleem vormt. Vooral wie zo’n pilletje voor een lange periode slikt, loopt een hoger risico. De onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh zeggen dat ze een duidelijk verband zien tussen het gebruik van paracetamol en een verhoogde bloeddruk, een van de belangrijkste risicofactoren voor hartaanvallen en beroertes.

Verder onderzoek

Toch is er nog verder onderzoek nodig. De studie focuste vooralsnog op slechts 110 mensen en keek enkel naar patiënten die al van bij de start een verhoogde bloeddruk hadden.