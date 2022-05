Nieuwe hagedissensoorten ontdekt in Machu Picchu: «Vernoemd naar sciencefictionfilm» (foto)

Wetenschappers hebben in de ruïnestad Machu Picchu in Peru twee nieuwe hagendissensoorten ontdekt. Dat melden de Peruaanse natuurbeschermingsautoriteiten.

De eerste nieuwe soort kreeg de naam Proctoporus optimus, naar Optimus Prime uit de sciencefictionfilm ‘Transformers’, die deels in Machu Picchu werd gefilmd. In het natuurpark Machiguenga werd nog een andere hagedis ontdekt, die genoemd werd naar de biologe Kateryn Pino Bolaños (Proctoporus katerynae). Beide soorten worden gezien als bedreigd. Vooral de klimaatverandering vormt een groot gevaar voor middelgrote hagedissen.

Inca’s

De ruïnestad Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Latijns-Amerika en maakt sinds 1983 deel uit van het Unesco-Werelderfgoed. De stad werd in de vijftiende eeuw gebouwd door de inca’s en bestaat uit ongeveer 200 gebouwen. Tot 3.000 toeristen bezoeken dagelijks de ruïnes.