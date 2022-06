Nieuwe Grote Klimaatmars in Brussel op 23 oktober

De manifestatie van zondag 23 oktober wordt georganiseerd in de aanloop naar de 27ste internationale Klimaatconferentie (COP), die van 6 tot 18 november plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. De organisatoren willen met de actie druk zetten op de beleidsmakers om concrete maatregelen tegen de klimaatverandering te nemen.

Rampzalige gevolgen

«Overstromingen, hittegolven, droogtes, bosbranden... vandaag laat de klimaatverandering zich overal ter wereld voelen. Ook in België, denk maar aan de rampzalige overstromingen van vorige zomer», zo schrijven de organisatoren op de Facebookpagina van de Grote Klimaatmars. «Maar het is nog niet te laat want elke tiende van een graad telt om die effecten zo veel mogelijk te beperken.»

Twee dagen eerder, op vrijdag 21 oktober, kunnen ook de lagere en middelbare scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel hun stem laten horen met de actie Stand Up for Climate. Er wordt onder meer gevraagd om eigen affiches of spandoeken te maken en foto’s ervan te delen op sociaalnetwerksites. Ook jeugdverenigingen en andere groepen kunnen zich bij de actie aansluiten.