Nieuwe fietsenparking aan station Leuven biedt plaats aan 3.700 fietsen

Met de 3.700 extra plaatsen, waarvan 800 betalende, komt het totaal aantal fietsenstallingen in de stationsomgeving van Leuven op ruim 10.000 te liggen. De stalling onder het stadskantoor aan de Tiensevest telt 4.000 plaatsen, die aan de kant van Kessel-Lo en het Benedenplein ruim 2.000. Volgens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) moet dat volstaan voor alle reizigers die dagelijks hun fiets willen wegzetten.

Geen bakfietsen

De stallingen zijn in twee verdiepingen gebouwd, zodat er steeds twee fietsen boven elkaar geplaatst kunnen worden. De parking kan betreden worden via een trap en een fietsgoot aan het Martelarenplein. Het is dus niet de bedoeling om al fietsend de parking binnen te rijden. Bakfietsen of fietsen die groter zijn dan gemiddeld kunnen door de trap en het gootje geen gebruik maken van de nieuwe stallingen.

Normaal gezien zou de fietsenstalling in mei vorig jaar klaar geweest moeten zijn, en die timing was al een bijstelling van eerdere communicatie. Er werd eerder immers gesproken van eind 2020. «Het project heeft veel vertraging opgelopen. Dat is een minder leuk verhaal», erkent schepen Dessers. «Er doken steeds nieuwe problemen op. We zijn in nauw contact gebleven met de NMBS, de uitbater van de parking. Wat ons betreft had de parking vroeger mogen openen, maar nu zijn we blij dat het eindelijk zo ver is.»