Nieuw-Zeeland opent grenzen voor hele wereld vanaf oktober

Nieuw-Zeeland zal vanaf oktober zijn grenzen openstellen voor mensen van over de hele wereld. Dat heeft de regering donderdag bekendgemaakt. De grenzen zijn sinds maart 2020 gesloten voor iedereen, behalve voor burgers en ingezetenen, op enkele uitzonderingen na. De internationale heropening zal in fases gebeuren.

De quarantaineregels veranderen vanaf februari: gevaccineerde reizigers hoeven niet langer naar een zogenaamde beheerde isolatie- en quarantainevoorziening (MIQ), maar kunnen in de plaats maximaal tien dagen thuis in quarantaine blijven. Ongevaccineerde reizigers moeten nog wel naar een MIQ.

Impact Covid-19 beperkt

In april zullen niet-staatsburgers met een visum, zoals internationale studenten en hooggeschoolde migranten, het land kunnen binnenkomen. Vanaf juli zullen niet-staatsburgers van landen met een visumvrijstelling, zoals Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, in aanmerking komen. De rest van de wereld volgt dan in oktober.

Op een bevolking van vijf miljoen heeft Nieuw-Zeeland sinds het begin van de pandemie ongeveer 16.500 gevallen van COVID-19 en 53 sterfgevallen gemeld.