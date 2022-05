Nieuw in Spanje: het maandelijks menstruatieverlof

Pijnlijke maandstonden, het is iets waar velen mee te maken krijgen. Misschien heb je er al je hele leven last van, misschien is je cyclus onlangs veranderd, misschien is het een aanpassing in je anticonceptie die de problemen aan het licht bracht. Of je nu al lang of nog maar kort kampt met pijnlijke maandstonden, één ding is zeker: soms ben je gewoon niet in staat om te presteren.