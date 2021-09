Nieuw academiejaar. Studenten mogen weer voltijds naar de campus

Studenten kunnen het nieuwe academiejaar vandaag starten met voltijds contactonderwijs. In Vlaanderen kunnen de mondmaskers af wanneer de studenten neerzitten in de les, terwijl in Brussel nog een algemene mondmaskerplicht geldt.

Hoewel studenten weer voltijds naar de les mogen en 100 procent van de campuscapaciteit kan worden gebruikt, moeten universiteiten ook blijven inzetten op digitale onderwijsvormen zodat studenten in de mate van het mogelijke thuis colleges kunnen volgen en herbekijken. «Zo kunnen studenten die om medische redenen bijzonder voorzichtig moeten zijn of studenten die zich in de huidige context nog te onzeker voelen, een deel van de lessen digitaal volgen of opnames van de op campus georganiseerde colleges bekijken», luidt de verklaring.

Voor practica en labo-oefeningen kan eveneens de volledige capaciteit benut worden. Ook inschrijvingen, infodagen en examens kunnen weer als vanouds verlopen. Stages kunnen plaatsvinden volgens de maatregelen die van toepassing zijn op de stageplaats. Derden worden opnieuw toegelaten op de campussen.

Niet alle regels verdwijnen

Dat betekent echter niet dat alle coronaregels losgelaten worden. Zo zijn mondmaskers nog verplicht in de lesruimtes. Enkel wanneer de studenten neerzitten, mogen de mondmaskers af. Die regel geldt enkel voor Vlaanderen. In Brusselse universiteiten en hogescholen is er wel nog een algemene mondmaskerplicht. Studenten moeten het mondmasker dus ook tijdens de les ophouden. Buiten de lesruimtes gelden de algemene regels die voor de hele maatschappij gelden.

Nog een belangrijke voorzorgsmaatregel blijft om maximaal te verluchten en te ventileren. De preventieadviseur kan bijkomende maatregelen opleggen, zoals het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2-meter of het beperken van de capaciteit, na zijn beoordeling van de lokalen.