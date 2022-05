Negen procent van de Belgen vergadert al eens achter het stuur, zo bericht HLN donderdag op basis van een enquête van Vias. Het verkeersinstituut polste bij 6.000 personen of ze wel eens een online vergadering (via Zoom, Microsoft Teams...) bijwonen tijdens het rijden. Bijna een op de tien respondenten geeft toe dit wel te doen.

Vooral jonge bestuurders zouden zich hieraan schuldig maken. In de leeftijdscategorie 18-34 jaar lag het cijfer dan ook op 21 procent. Binnen de categorie 35-54 jaar antwoordde negen procent positief. Bij de 55-plussers gaat het slechts om één procent.

Rijgedrag beïnvloed

«We waren zo verbaasd over de hoge cijfers dat we meteen een vervolgonderzoek hebben afgenomen», zo zegt Vias-woordvoerder Stef Willems aan HLN. Daarbij polste het instituut onder andere naar de gevaren van vergaderen achter het stuur.

Daaruit blijkt dat 86 procent vindt dat er extra gevaar is mee gemoeid wanneer iemand vergadert achter het stuur. Binnen de groep die dit effectief doet, gaat het om 61 procent. «Wie het doet, onderschat de risico’s», aldus Willems.

Toch geven de respondenten die wel eens in hun wagen online meeten toe dat dit hun rijgedrag beïnvloedt. Zo zouden ze wel eens te snel hebben gereden, een verkeersbord of rood licht hebben gemist of hard moeten remmen om een botsing te voorkomen tijdens de vergadering.

Vias vraagt daarom dat werkgevers afspraken maken met hun werknemers om niet beschikbaar te zijn voor online meetings tijdens het rijden. «Dat leidt alleen maar af en leidt potentieel tot gevaarlijke situaties», besluit Willems.