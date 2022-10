Negen jeugdbewegingen organiseren samen Dag van de Jeugdbeweging op 21 oktober

Negen jeugdbewegingen slaan de handen in elkaar voor de 22ste Dag van de Jeugdbeweging. Op vrijdag 21 oktober kunnen kinderen en jongeren op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel terecht voor zo’n 150 activiteiten.

Van een massaontbijt tot pleinen vol springkastelen: op 21 oktober zetten negen jeugdwegingen hun leden en leiding in de bloemetjes met tal van activiteiten. Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseren samen Dag van de Jeugdbeweging en nodigen hun leden uit om die dag in uniform naar school of het werk te gaan. Daarmee willen ze nieuwe leden aantrekken, maar ook de nadruk leggen op samenhorigheid. «Een eigenschap die in tijden van crisis belangrijker is dan ooit», zegt Lot De Kimpe, nationaal voorzitter van KLJ, in een persbericht.

Meer leden en leiders

De negen organisaties tellen samen zo’n 288.000 leden en leiders, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Alle initiatieven zijn te vinden op de website.