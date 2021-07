Nederlands meisje aangevallen omwille van androgyn uiterlijk: «Neus, tanden en kaak gebroken»

De Nederlandse Frédérique werd gisteren in Amstelveen zwaar mishandeld, omdat ze niet wilde vertellen wat haar geslacht is. Haar familie zegt nu overrompeld te zijn door alle steun. Volgens vader Paul Brink is zijn 14-jarige dochter op dit moment thuis aan het herstellen van de mishandeling.

«Wij zijn gisteren na de ongekend verdrietige aanval op Frédérique in zeer goede zin positief overrompeld door alle warme en liefdevolle reacties uit binnen- en buitenland», schrijft de vader. «Op dit moment is ze thuis in rust aan het herstellen in blij gezelschap van haar lieve broertje, zusje en broertjes.»

«Ben jij een jongen of een meisje?»

’Op LinkedIn beschrijft Brink de gewelddadige aanval op zijn dochter. «Vanmiddag liep Frédérique zoals iedereen van die leeftijd zou mogen door haar wijk, Westwijk te Amstelveen», begint hij zijn verhaal. Daar werd ze vervolgens aangesproken door een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd. «Ben je een jongen of een meisje?», riep hij naar haar. «Dat maakt toch niet uit», zou Frédérique hebben geantwoord.

Daarna werd de sfeer grimmiger, want nu schreeuwde de jongen dezelfde vraag: «Ben je een jongen of een meisje?» Daarop zou Frédérique hebben geantwoord dat ze is wie ze is en dat de jongen mag zijn wie hij wil zijn. «Maar dat zinde de jongen niet», aldus vader Paul Brink. «Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden, sloeg haar een kaakfractuur en liep ze meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht.»

Volgens RTL Nieuws moest het meisje vanwege haar ernstige verwondingen afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. Ze wist zich van het voorval niet alles meer te herinneren. «Een tand zit los, een halve voortand is eraf. Het was een hele gewelddadige aanval», aldus haar vader.

Steunbetuigingen stromen binnen

Op LinkedIn, waar het verhaal en een foto van het toegetakelde meisje is gedeeld, stromen de reacties en steunbetuigingen binnen: «Ik zie op de foto een prachtige Frédérique, een dapper meisje en met de steun en liefde van je familie en vrienden gaat de zon straks weer voor jou schijnen, al voelt dat nu ver weg», schrijft een vrouw. «Lieve dappere Fréderique, jij hebt het juiste antwoord gegeven. Gelukkig zijn er niet alleen lafaards in onze samenleving. Laten we hopen dat mensen zoals jij de wereld een beetje beter kunnen maken», aldus iemand anders.

Volgens Paul Brink doen alle reacties de familie en Frédérique goed en hij bedankt dan ook iedereen die zich heeft uitgesproken. «Wij zullen proberen – hoewel dit door de gigantische hoeveelheid aan steun wellicht nog een uitdaging zal worden – eenieder persoonlijk te bedanken voor de houvast die Frédérique van hen heeft mogen ontvangen.» Namens de familie wil hij nogmaals de hashtag #jemagzijnwiejewilzijn benadrukken.

Politie zoekt naar groep jongens tussen 11 en 15 jaar

Het politieteam Roze in Blauw, dat vaker betrokken is bij zaken die met de lgbtqia+-gemeenschap te maken hebben, onderzoekt de zaak. Er wordt gezocht naar vier of vijf jongens in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Ook roept de politie getuigen op om zich te melden. «Na de mishandeling is de groep weggelopen in de richting van het Westwijkplein. Heb jij rond dit tijdstip iets gehoord of gezien dat met deze mishandeling te maken kan hebben? Dan komen we graag met jou in contact.»