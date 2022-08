Nancy Pelosi heeft Taiwan verlaten: «Solidariteit met Taiwan is belangrijker dan ooit»

Pelosi is nu onderweg naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waar haar volgende afspraken gepland staan. De democrate is bezig aan een rondgang langs Aziatische landen om te spreken met politici en leiders.

«Hoewel we het ‘één China-beleid’ respecteren, is onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit. De VS steunen de huidige status quo en willen niet dat de status van Taiwan verandert door militair ingrijpen», aldus Pelosi. Eerder zei ze ook al dat ze «in vrede naar de regio is gekomen».

Militaire oefening

China ziet de eilandstaat als afvallige provincie en noemt het bezoek een schending van de soevereiniteit. Peking kondigde al maatregelen aan tegen Taiwan, de Verenigde Staten en Pelosi. Ook reageerde China met een grote militaire oefening rond Taiwan. De oefeningen, die de Taiwanese kust tot op 20 kilometer zullen naderen, «zijn een noodzakelijke en legitieme maatregel om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen de ernstige provocaties van sommige Amerikaanse politici en Taiwanese onafhankelijkheidsstrijders», zei Hua Chunying, een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.