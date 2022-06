Na pandemie verwacht 60 procent werknemers meer flexibiliteit van werkgever

Telewerk is bij veel werkgevers een normale zaak geworden, of zelfs een verworven recht. Maar een op de twee ondervraagde werknemers verwacht nu ook meer begrip van de werkgever wanneer er problemen zijn in de privésituatie of wanneer de werknemer worstelt met mentaal welzijn, zeggen de onderzoekers.

Eenzijdige flexibliteit

Omgekeerd geeft maar 13 procent van de werknemers aan dat hun bereidheid om buiten de werkuren bereikbaar te zijn voor werk, gestegen is sinds de coronapandemie. Vooral dertigers en veertigers zouden niet langer na hun uren gecontacteerd willen worden. Bij twintigers ligt de bereidheid hoger.

Volgens professor Kathleen Vangronsvelt voelen werknemers dat het machtsevenwicht is verschoven. «Mensen nemen het heft en hun werkomstandigheden meer in eigen handen nu ze merken dat het kader niet in steen gebeiteld staat. De krapte op de arbeidsmarkt zal hier zeker ook een invloed op hebben. Werknemers bevinden zich momenteel in een relatieve machtspositie», zegt ze.