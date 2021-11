Home Algemeen N-VA-politici Peter De Roover (59) en Els van Doesburg (32) verloofd: «Samen met hem is alles zoveel mooier» (foto’s) Antwerps N-VA-schepen Els van Doesburg (32) en N-VA-kopstuk Peter De Roover (59) hebben een relatie én gaan trouwen. Dat maakten ze via Instagram bekend. Volgens Het Nieuwsblad zouden de twee elkaar hebben leren kennen ‘op het werk’, toen van Doesburg parlementair medewerker was van De Roover, fractieleider voor N-VA in de kamer. Instagram / @elsvandoesburg Door Redactie Online Zondagochtend maakten Els Van Doesburg en Peter De Roover elk via een Instagrampost hun liefde voor elkaar bekend met twee romantische foto’s waarbij ze elkaar innig omhelzen. «Samen met hem is alles zoveel mooier. Extraordinair voor eeuwig en altijd», schreef de Antwerpse schepen van Wonen van Doesburg. Ze voegde er nog een veelzeggende emoji van een ring aan toe. A post shared by Els van Doesburg (@elsvandoesburg)

Peter De Roover zegt dat hij «nooit een man van weinig woorden» was, maar «dan blijkt de mooiste dialoog zo kort: JA? JA!». Hij sloot nog fijntjes af met «Wat ik je zeg over deze romance; Honi soit qui mal y pense», ofwel «schande aan wie slecht denkt hierover». Daarmee dekt hij zich allicht in voor kritiek op onder meer het opvallende leeftijdsverschil tussen beiden.

De Vlaams-nationalist Van Doesburg is sinds begin juni onverwachts schepen in Antwerpen, in opvolging van Fons Duchateau. Ze startte haar carrière in de politiek als stagiaire bij Zuhal Demir (N-VA) en als columniste bij het rechtse online magazine doorbraak.be. Later ging ze aan de slag voor Peter De Roover. In die periode zouden de twee nauw samengewerkt hebben en is er zo een unieke liefdesband ontstaan.