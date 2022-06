Musk noemt nieuwe Tesla-fabrieken «gigantische geldovens»

De megafabrieken van Tesla nabij Berlijn in Duitsland en in Austin in de Amerikaanse staat Texas verliezen volgens Elon Musk «miljarden dollars» omdat ze te weinig kunnen produceren. De topman van de Amerikaanse maker van elektrische auto’s noemt de sites «gigantische geldovens».

Musk deed de uitspraken in een woensdag verschenen videointerview met fanclub Tesla Owners of Silicon Valley. Als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen in de auto-industrie draaien de twee nieuwe gigafabrieken van Tesla momenteel met «miljarden dollars» verlies. «Er zijn massaal veel kosten en bijna geen output», zei hij.

Nachtmerrie

«De voorbije twee jaar zijn een absolute nachtmerrie geweest wat onderbrekingen in de toeleveringsketen betreft. Het was het ene na het andere. En we zijn er nog niet vanaf», aldus de Tesla-baas, die ook verwees naar problemen in de vestiging in Sjanghai. «De coronalockdowns in China waren heel, heel moeilijk», lichtte hij toe. De lagere productie daar had ook een weerslag op de volumes in de VS en Duitsland.

«Er zouden veel meer auto’s van de band moeten rollen», zei Musk. Maar dat vergt veel inspanningen en aandacht. «Berlijn en Austin draaiende krijgen en Sjanghai weer op punt krijgen, is overwegend onze bezorgdheid. Al de rest zijn futiliteiten.»

Dinsdag had Tesla nog bekendgemaakt dat het de komende maanden 3 tot 3,5 procent van de banen gaat schrappen. Bij de bedienden zou zowat een op de tien banen wegvallen, terwijl het aantal fabrieksarbeiders op lange termijn daarentegen moet toenemen. Bij het begin van het jaar stelde Tesla bijna 100.000 mensen tewerk.