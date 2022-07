Moord Peter R. de Vries: nieuwe verdachte kan gelinkt worden aan drugskoning Ridouan Taghi

Dat bleek woensdag uit een toelichting van het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen Taghi’s neef Youssef, die vorig jaar een tijd lang optrad als een van zijn advocaten. Youssef T. werd in oktober vorig jaar aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij de daar opgesloten Ridouan Taghi bezocht. Het OM verdenkt T. ervan dat hij tot de criminele organisatie van Taghi heeft behoord en samen met hem plannen smeedde voor een gewelddadige uitbraak.

Afgeluisterd

Justitie heeft de twee neven tijdens hun veelvuldige contacten in de EBI afgeluisterd. Onder meer daaruit zou zijn gebleken dat M. de opdracht kreeg de ex-schoonbroer van Taghi iets aan te doen. Het beoogde slachtoffer zou zich hebben misdragen en zijn ex-vrouw, de zus van Taghi, geregeld hebben lastiggevallen. Het slachtoffer zou «op handen en knieën» beschoten moeten worden. De man bleef ongedeerd, omdat hij naar Marokko vluchtte. M. ontving een bericht waarin staat dat als hij zijn fouten niet herstelt, «alles en iedereen» rondom hem zou worden gedood.

Aanstuurder

Justitie ziet M. als de man die de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries heeft aangestuurd. De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. M. werd aangehouden in zijn cel, waar hij zat in verband met een andere geweldszaak. Vervolgens zijn nog twee verdachten aangehouden, die video’s op de plaats van de moord zouden hebben gemaakt om deze te verspreiden via sociale media.