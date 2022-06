Mobiliteitsproblemen? Een traplift is dé uitkomst in huis

Bij mobiliteitsproblemen denk je in de eerste instantie misschien aan oudere mensen die slecht ter been zijn, maar ook jongeren kunnen moeite hebben met zich van A naar B te verplaatsen. Zo is het niet geheel ongebruikelijk dat jonge mensen met ondersteuning moeten lopen of gebruik moeten maken van een traplift.

Desalniettemin is moeite met traplopen doorgaans een veelvoorkomend probleem onder ouderen, die dan ook langdurig een beroep moeten doen op de traplift. Daarentegen is het gebruikelijker onder jongeren dan zij een traplift nodig hebben als ze bijvoorbeeld moeten revalideren van een ongeluk. Hoe dan ook is het echter belangrijk om je in te lezen over trapliften, want wat moet je er allemaal over weten?

Wat kost een traplift?

Het eerste waar de meeste mensen naar kijken als ze een product kopen, is de prijs ervan. Echter is de traplift prijs afhankelijk van wat je wil. Er bestaat namelijk niet één prijs voor een traplift, omdat trapliften altijd op maat worden gemaakt. Er bestaan dan ook verschillende soorten trapliften, zoals een rechte of een met bochten. Dit komt doordat de traplift op verschillende manieren gemonteerd kan worden, afhankelijk van de vorm van de trap. Zo is het mogelijk om de traplift via de binnen- of buitenbocht te maken. Verder bestaan er trapliften met enkele of dubbele rails. Wanneer je een huis hebt met meerdere verdiepingen en dus meerdere trappen, is de prijs van een traplift ook hoger. Je kunt ook kiezen uit een nieuwe traplift of voor een tweedehands gaan. Al deze invloeden samen bepalen de prijs van de traplift. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de prijzen van een traplift tussen de €2.500 en €12.500. Hoeveel een traplift kost, is dus erg wisselend.

Tweedehands traplift versus nieuwe traplift

In het bovenstaande werd al even genoemd dat trapliften zowel nieuw als tweedehands gekocht kunnen worden. Misschien kijk je hiervan op, maar met wat meer achtergrondinformatie is het aanbieden van 2dehands trapliften zo gek nog niet. Mobiliteitsproblemen treden vaak op latere leeftijd namelijk op, waardoor de traplift soms maar voor korte tijd gebruikt worden. Ook als je een lang revalidatieproces hebt, maar geneest van je klachten, hoef je geen gebruik meer te maken van de traplift. In beide gevallen bevindt de traplift zich dus nog in goede staat, waardoor iemand anders opnieuw de traplift in gebruik kan nemen. De tweedehands traplift wordt bovendien vaak tegen een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding aangeboden, waardoor het aanschaffen van een tweedehands traplift zeker het overwegen waard is. In enkele situaties komt het ook voor dat slechts een aantal onderdelen van de gebruikte traplift hergebruikt worden, wat dus een alternatief is op zowel de tweedehands als nieuwe traplift.

Installatie van de traplift

Nu je een keuze hebt kunnen maken uit de verschillende soorten trapliften tegen diverse prijzen, zal de traplift in jouw huis geïnstalleerd moeten worden. Dit installatieproces is echter afhankelijk van de vorm van de trap en de aanbieder van de traplift. De aanbieder zal hoogstwaarschijnlijk dan ook contact met jou opnemen over de manier waarop de traplift geïnstalleerd moeten worden en op welke dag zij bij jou langs zullen komen om dit te regelen.