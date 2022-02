MNM stuurt jongeren op betaalde stage

Het project van de openbare omroep krijgt de steun van de Vlaamse overheid, ondernemersorganisatie VOKA en hr-bedrijven Itzu en Squire. Het startschot werd maandagochtend gegeven in de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’, die voor de gelegenheid in de ether ging vanuit het hoofdkantoor van Telenet in Mechelen. De telecomoperator is een van de deelnemende bedrijven en biedt via JumpJobs veertien stages aan.

Grote namen

Andere deelnemende bedrijven zijn onder meer Coca Cola, Essers en Lotus Bakeries. In hun kantoren maakt MNM de komende dagen radio. Het project loopt tot het einde van de zomer. Zowel bedrijven als jongeren kunnen op eender welk moment instappen.