MIVB zorgt op 10 oktober voor gratis vervoer naar klimaatbetoging

De Klimaatcoalitie op 10 oktober een nieuwe klimaatbetoging onder het motto ‘Back to the Climate’. Voor het eerst in anderhalf jaar vindt er opnieuw een grote klimaatmars plaats in de hoofdstad. Aan de vooravond van de Europese top en de grote klimaattop in Glasgow wil de Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan de beleidsmakers. «De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen», legt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie uit.

Toegangspoortjes open

Op het Facebookevenement van de klimaatbetoging geven 18.000 mensen aan dat ze aanwezig zijn of interesse tonen in het evenement. Om de verplaatsing van de deelnemers met het openbaar vervoer voor, tijdens en na de manifestatie te vergemakkelijken, zal het MIVB-net gratis zijn tussen 12 en 19 uur. De toegangspoortjes in de metro zullen dan open staan en de validators zijn inactief.

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij wil op die manier haar engagement voor het klimaat onderstrepen. Ze herinnert eraan dat het «gemiddeld vier keer voordeliger voor het klimaat is om een traject met de MIVB uit te voeren dan met de wagen. Tijdens de spits is reizen met de MIVB in plaats van met de wagen zelfs negen keer voordeliger voor het klimaat», klinkt het.