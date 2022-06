MIVB voerde ondanks corona nooit meer kilometers uit dan in 2021

Het jaar 2021 staat voor de MIVB in het teken van het herstel. In totaal legden de voertuigen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij 50,6 miljoen kilometers af in 2021. Een record en 9,7% meer dan in 2020. Nu is het nog aan de reizigers om terug te keren. In 2021 waren er 273,8 miljoen reizigers. Dat is 12% meer dan in het eerste coronajaar 2020 en slechts 64%van het totaal in het referentiejaar 2019 voor de corona-uitbraak. Toch toont 2022 al veelbelovende cijfers.

Investering loont

«Vandaag stellen we vast dat we op bepaalde dagen zelfs tot aan 110% van de bezetting zitten tegenover pre-Covid in 2019. In een normale week zitten we aan 80 tot 85% met belangrijke pieken op bijvoorbeeld zaterdag», vertelt MIVB-CEO Brieuc de Meeûs. «Alles wat we voordien geïnvesteerd hebben werpt nu haar vruchten af. Het was de goede keuze van de Brusselse regering om te blijven investeren», vindt hij.

De metro blijft het populairst met een marktaandeel van 35,2%, gevolgd door de tram met 32,9% en tot slot de bus met 31,9%.

Tevreden

De reizigers gaven de MIVB afgelopen jaar een tevredenheidsscore van 7,3 op 10, net zoals in 2020. Daarmee komt de openbaarvervoermaatschappij nog net niet aan het cijfer van 7,4 op 10 dat vooropgesteld is in het beheerscontract.

«We kunnen naar 7,5 of 8 gaan, maar dit is al een erkenning van het werk dat we tijdens de coronacrisis geleverd hebben. Ze zeggen ons dat we het goed gedaan hebben en zo verder moeten blijven doen», aldus de Meeûs.

Nieuwe stations

De investeringen in het Brusselse openbaar vervoer worden in 2022 voortgezet met belangrijke werven zoals het nieuwe station Toots Thielemans voor de toekomstige metrolijn 3, de ontwikkeling van tram 10 tussen Neder-Over-Heembeek en Rogier ende afronding van het busplan, waar in 2021 nog de lijnen 52 en 74 aan werden toegevoegd. De TNG, Tram New Generation, wordt nu al getest en komt dit jaar nog in dienst, en tegen het einde van het jaar worden er nog 20 nieuwe M7-metrostellen geleverd. Op de metrolijnen zal de frequentie in de avond verhoogd worden met een metro om de 10 minuten.

Lees ook Stations moeten ‘levendige’ ontmoetingsplekken worden