MIVB lanceert audio-aankondiging van aankomende voertuigen voor slechtzienden: «Stap naar toegankelijker net»

De MIVB zal audio-aankondigingen van aankomende voertuigen lanceren voor slechtzienden. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij woensdag. Ook mensen die moeite hebben met het lezen van cijfers of reizigers die het niet gewend zijn om het openbaar vervoer te nemen, hebben baat bij het nieuwe systeem. «Dit is een stap voorwaarts naar een toegankelijker net voor iedereen», zo reageert MIVB-CEO Brieuc de Meeûs.

«Het identificeren van de naderende bus of tram kan moeilijk zijn voor veel gebruikers van het openbaar vervoer, vooral voor mensen met een visuele beperking», zegt Mathieu Angelo van het Collectif d’Accès Wallonie Bruxelles. Zeker wanneer de halte wordt bediend door meerdere lijnen, is dit niet eenvoudig. Het nieuwe audiosysteem van de MIVB moet daar nu verandering in brengen.

Luidsprekers aan de buitenkant van het voertuig zullen reizigers binnenkort informeren over het lijnnummer en de bestemming wanneer het voertuig bij een halte aankomt en zijn deuren opent. Dankzij dit systeem weten de reizigers die aan de halte wachten welk voertuig zojuist is gestopt, ongeacht of de halte door meerdere lijnen wordt bediend, en kunnen ze de juiste tram of bus nemen. De MIVB plant om tegen eind juni alle recente bussen en trams uit te rusten met deze bijzondere luidsprekers.

Rust

Daarnaast belooft de vervoersmaatschappij ook om de rust van de buurtbewoners te respecteren. Zo is het volume van de aankondigingen zo ingesteld dat het lager is dan het omgevingsgeluid van het verkeer, maar toch hoorbaar blijft voor de gebruikers. Bovendien worden de aankondigingen ’s morgens vroeg of ’s avonds laat niet verspreid.