Misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten op straat

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten in Amsterdam. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De 64-jarige misdaadverslaggever werd rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Dat is vlakbij de studio van RTL Boulevard waar de Vries vanaf 18.30 uur in de uitzending zat. Toen hij rond 19.30 uur naar zijn auto liep, werd hij neergeschoten.

Verdachte op de vlucht

Volgens omstaanders zouden er meerdere schoten gelost zijn. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de dader. Het zou gaan om een man met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet.

UPDATE: Volgens AD zou de politie de dader opgepakt hebben op de A2 bij Breukelen, zo bevestigen verschillende bronnen aan de krant.