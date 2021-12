De minister-president zelf wordt getest en blijft in quarantaine in afwachting van een negatief testresultaat. Dat heeft het kabinet-Jambon laten weten.

«De echtgenote van de minister-president heeft positief getest. In navolging van de procedures gaat de minister-president meteen zelf in quarantaine. Hij is zelf niet positief getest, maar zal zich laten testen en blijft in quarantaine in afwachting van een negatief testresultaat», legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.